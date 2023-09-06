В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Руководитель Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что в зоне российской спецоперации действительно был уничтожен первый танк Challenger 2.

Фото: openverse.org

По его словам, британские власти не собираются отправлять новую тяжёлую технику Вооружённым силам Украины (ВСУ). Следовательно, Киев не сможет заменить уничтоженную машину.

"Я могу подтвердить, что этот так", — подчеркнул Шаппс в интервью Sky News, рассуждая о поражённом танке.

Ранее глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил данные об уничтожении Challenger 2 во время сражения на Запорожском направлении. По информации Guardian, британский танк впервые ликвидирован в бою почти за 30 лет использования. Эту боевую машину поставили на вооружение в Британии в 1994 году.