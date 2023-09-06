Руководитель Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что в зоне российской спецоперации действительно был уничтожен первый танк Challenger 2.
По его словам, британские власти не собираются отправлять новую тяжёлую технику Вооружённым силам Украины (ВСУ). Следовательно, Киев не сможет заменить уничтоженную машину.
"Я могу подтвердить, что этот так", — подчеркнул Шаппс в интервью Sky News, рассуждая о поражённом танке.
Ранее глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил данные об уничтожении Challenger 2 во время сражения на Запорожском направлении. По информации Guardian, британский танк впервые ликвидирован в бою почти за 30 лет использования. Эту боевую машину поставили на вооружение в Британии в 1994 году.
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