Аналитик Босник: вооружённый "Кинжалами" Су-34 становится угрозой для Киева и НАТО

Российская сторона вооружила свои истребители Су-34 гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", создав смертельную угрозу для ВСУ и Североатлантического альянса, сообщает InfoBRICS.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Военный аналитик Драго Босник сравнил Су-34 с "летающим внедорожником", на котором теперь установлен "двигатель суперкара". Он отметил, что Россия в пять раз нарастила производство таких самолётов. Это плохой знак для противников Москвы, уточнил специалист.

"Кинжал" становится гораздо более смертельной угрозой не только для киевского режима, но и для НАТО", — считает эксперт.

Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил ракету "Кинжал" в зоне проведения спецоперации. Экипаж, выполнивший эту задачу, был представлен к государственным наградам.

Лидер РФ Владимир Путин заявлял, что скорость ракет "Кинжал" в 10 раз превышает скорость звука.