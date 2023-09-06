Российский истребитель Су-34 атаковал пункт дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса.
Соответствующую видеозапись публикует РИА Новости. Кадры были сняты с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На них видно, как истребитель российской армии наносит удар по объекту украинской армии в лесополосе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолёт Су-34 поразил командно-наблюдательный пункт и два пункта временного размещения ВСУ неподалёку от Серебрянки и Кировска.
Недавно истребители Су-34 впервые начали применять бомбы ФАБ-1500 и гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
По мнению аналитика Драго Босника, российский самолёт с "Кинжалами" представляет угрозу не только для Киева, но и для стран НАТО.
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