РИА Новости опубликовало видео с моментом удара Су-34 по пункту ВСУ в Донбассе

Российский истребитель Су-34 атаковал пункт дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса.

Соответствующую видеозапись публикует РИА Новости. Кадры были сняты с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На них видно, как истребитель российской армии наносит удар по объекту украинской армии в лесополосе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолёт Су-34 поразил командно-наблюдательный пункт и два пункта временного размещения ВСУ неподалёку от Серебрянки и Кировска.

Недавно истребители Су-34 впервые начали применять бомбы ФАБ-1500 и гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По мнению аналитика Драго Босника, российский самолёт с "Кинжалами" представляет угрозу не только для Киева, но и для стран НАТО.