Эксперт объяснил, почему до сих пор никто не подбивал Challenger

Британский танк Challenger до сих пор оставался непобежденным исключительно потому, что он не участвовал в реальных боевых действиях, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, сообщает EADaily.

Фото: openverse.org

"Почему же до сих пор никто не смог одолеть "Challenger"? Всё дело в том, что этот танк никогда не попадал в настоящие бои. Британцы создали своего рода мифическую боевую машину, которую невозможно уничтожить и сжечь. Они гордились этой техникой. Но как только он впервые появился на поле боя, его сразу же уничтожили. Если бы они отправили еще 13 таких танков, они бы подверглись той же участи! Для современного российского противотанкового вооружения нет таких танков, которые были бы неуязвимыми! Их уязвимость одинакова. Нет ничего сверхъестественного в западных танках! Это мы доказываем, когда эта техника появляется на передовой", — подчеркнул Алаудинов.

В настоящее время подразделения "Ахмата" обороняются на артемовском направлении.

"На нашем участке мы пока не сталкивались с "Челленджерами", но как только они появятся, мы будем готовы показать нашим гражданам, как они уничтожаются", — заверил командир.

На видео, которое появилось в интернете 4 сентября, запечатлен Challenger 2, горящий на обочине дороги в Запорожской области. Это первый случай потери 69-тонного четырехместного Challenger 2 из четырнадцати, обещанных Лондоном украинским военным в январе.

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