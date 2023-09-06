Подоляка: в Константиновке 16 убитых — виновата криворукая ПВО Украины

В пока подконтрольной Киеву Константиновке (ДНР) 16 убитых после сегодняшнего взрыва.

Фото: Openverse

Судя по всему, сработала опять криворукая противовоздушная оборона ВСУ. На видео слышен характерный "выход" ракеты ПВО и нарастающий звук приближения. Затем виден её взрыв, отмечает в своём Telegram-канале военный обозреватель Юрий Подоляка.

"То, что это не мощная крылатая ракета с большой БЧ, говорят последствия удара. Как мы видим, дома рядом все целые, а огня много. А это значит БЧ была небольшой, а ракетного топлива много — также очевидный признак только что стартовавшей ракеты ПВО", — отметил эксперт.

По его словам, преступная киевская власть сразу поспешила во всём обвинить РФ. Правда, удивляться нечему, Киев так поступает всегда в данных происшествиях, подытожил Подоляка.