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Авиация группировки "Юг" ударила по ВСУ на пяти направлениях фронта

Силовые структуры

Российская авиация группировки "Юг" нанесла серию ударов сразу на пяти направлениях фронта по украинским боевикам, сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Авиация группировки "Юг" ударила по ВСУ на пяти направлениях фронта
Фото: "File:Russian Air Force Sukhoi Su-25 (1).jpg" by Fedor Leukhin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации, ударами российские асы поразили опорные пункты ВСУ и пункты временного размещения украинских боевиков. Противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике.

"Штурмовой и армейской авиацией южной группировки войск нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях", — сообщил Минесашвили РИА Новости.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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