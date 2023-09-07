Российская авиация группировки "Юг" нанесла серию ударов сразу на пяти направлениях фронта по украинским боевикам, сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.
Согласно информации, ударами российские асы поразили опорные пункты ВСУ и пункты временного размещения украинских боевиков. Противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике.
"Штурмовой и армейской авиацией южной группировки войск нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях", — сообщил Минесашвили РИА Новости.
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