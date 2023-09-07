Зимой Россия будет запускать по Украине по 80-100 ракет в день

Россия накапливает ракеты и дроны, чтобы нанести массированные удары на несколько дней.

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Об этом сообщил украинский политолог Александр Кочетков.

"Есть подозрение, что они накапливают арсенал ракет для ударов по Украине в зимний период. По разным оценкам, в том числе и оценкам нашего ГУРа, к которым я склонен прислушиваться, сейчас Россия вышла на уровень примерно 100 ракет, которые она изготавливает и модернизирует в месяц. 100 ракет в месяц", — в эфире интернет-канала UkrLife сказал эксперт.

По его словам, у России явно присутствует накопление, к тому же она к зиме вполне может накопить немало "иностранных БПЛА".

С наступлением холодов РФ предпримет попытку массированных "несколькосуточных" атак — две-три непрерывные атаки по 80-100 ракет, подытожил Кочетков.