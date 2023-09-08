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CNR: российская армия развеяла миф о непобедимых западных танках

Силовые структуры

До спецоперации на Украине существовал миф о том, что Запад производит только "непобедимые" танки, однако российским войскам удалось его развеять, сообщает Национальное радио КНР (CNR) в социальной сети WeChat.

CNR: российская армия развеяла миф о непобедимых западных танках
Фото: openverse.org

Как напомнили китайские журналисты, недавно ВС РФ уничтожили британский Challenger 2 на Запорожском направлении.

Военный обозреватель Вэй Дунсюй заявил, что на территории Ирака этот танк демонстрировал большую живучесть, чего не скажешь о его работе в зоне украинского конфликта. По его словам, российские войска, оснащённые вертолётами, штурмовиками, дронами и барражирующими боеприпасами, способны противостоять тяжёлой технике Запада.

"Миф о том, что "западные танки непобедимы", давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь", — сказано в публикации.

Ранее ВС РФ впервые в мире уничтожили танк Challenger 2 во время боя у села Работино. В Минобороны Британии не стали опровергать эту информацию.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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