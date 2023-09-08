Армия Украины упёрлась в первую оборонительную линию ВС РФ, провалив запланированный блицкриг на Запорожском направлении.
По словам главы движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, военные ВСУ, получившие западную технику, намеревались добиться успеха в Запорожской области за короткий период.
"Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ упёрлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
Как пояснил руководитель движения, на фоне ожесточённых боёв российские солдаты продолжают удерживать позиции. Украинские войска в течение трёх месяцев наступления несущественно продвинулись только в серой зоне и предполье, уточнил Рогов. Он добавил, что ВС РФ постоянно наносят огневое поражение противнику.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ истощили свои ресурсы на Запорожском направлении, поэтому стали перебрасывать дополнительные резервы с других территорий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба