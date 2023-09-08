Рогов: украинские войска провалили блицкриг в Запорожской области

Армия Украины упёрлась в первую оборонительную линию ВС РФ, провалив запланированный блицкриг на Запорожском направлении.

Фото: openverse.org

По словам главы движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, военные ВСУ, получившие западную технику, намеревались добиться успеха в Запорожской области за короткий период.

"Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ упёрлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Как пояснил руководитель движения, на фоне ожесточённых боёв российские солдаты продолжают удерживать позиции. Украинские войска в течение трёх месяцев наступления несущественно продвинулись только в серой зоне и предполье, уточнил Рогов. Он добавил, что ВС РФ постоянно наносят огневое поражение противнику.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ истощили свои ресурсы на Запорожском направлении, поэтому стали перебрасывать дополнительные резервы с других территорий.