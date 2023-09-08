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Появились кадры, как разведчики РФ сорвали очередную ротацию боевиков ВСУ

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Силовые структуры

Разведчики российской армии сорвали ещё одну плановую ротацию боевиков Вооружённых сил Украины.

Появились кадры, как разведчики РФ сорвали очередную ротацию боевиков ВСУ
Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает РИА Новости, предоставляя видеокадры удара по боевикам посредством беспилотников.

За десять дней операторы беспилотных аппаратов уничтожили порядка 50 украинских солдат.

Киевская власть за сутки потеряла на Запорожском направлении — до 110 боевиков, на Донецком направлении более 320, на Южнодонецком — до 180, на Лиманском — до 60, на Купянском — до 55, на Херсонском — до 25, сообщает Министерство обороны России.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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