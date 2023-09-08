Разведчики российской армии сорвали ещё одну плановую ротацию боевиков Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает РИА Новости, предоставляя видеокадры удара по боевикам посредством беспилотников.
За десять дней операторы беспилотных аппаратов уничтожили порядка 50 украинских солдат.
Киевская власть за сутки потеряла на Запорожском направлении — до 110 боевиков, на Донецком направлении более 320, на Южнодонецком — до 180, на Лиманском — до 60, на Купянском — до 55, на Херсонском — до 25, сообщает Министерство обороны России.
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