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Ганчев: ВСУ стягивают резервные части, включая наёмников, в Харьковскую область

Силовые структуры

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает на Купянское направление резервные части, в том числе наёмников. Об этом сообщил руководитель администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев: ВСУ стягивают резервные части, включая наёмников, в Харьковскую область
Фото: openverse.org

По его словам, военные ВСУ занимают целые населённые пункты, обосновываясь в домах мирного населения. Он добавил, что местным жителям предлагают эвакуироваться из-за массового оборудования казарм.

"В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наёмников западных очень много", — подчеркнул Ганчев в интервью Первому каналу.

Как пояснил глава администрации, Киев всё ещё нацелен на прорыв оборонительных рубежей РФ, в том числе с помощью диверсантов. Вооружённые силы России пресекают атаки противника, заключил Ганчев.

Ранее американский ведущий Скотт Хортон заявил, что Киев, отказываясь от возобновления переговоров, рискует лишиться Одессы и Харькова.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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