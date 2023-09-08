Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает на Купянское направление резервные части, в том числе наёмников. Об этом сообщил руководитель администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, военные ВСУ занимают целые населённые пункты, обосновываясь в домах мирного населения. Он добавил, что местным жителям предлагают эвакуироваться из-за массового оборудования казарм.
"В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наёмников западных очень много", — подчеркнул Ганчев в интервью Первому каналу.
Как пояснил глава администрации, Киев всё ещё нацелен на прорыв оборонительных рубежей РФ, в том числе с помощью диверсантов. Вооружённые силы России пресекают атаки противника, заключил Ганчев.
Ранее американский ведущий Скотт Хортон заявил, что Киев, отказываясь от возобновления переговоров, рискует лишиться Одессы и Харькова.
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