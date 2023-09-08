Балицкий: ВС РФ снова уничтожили Challenger 2 в Запорожской области

Согласно информации, представленной врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким в интервью телеканалу "Россия 24", российские военные уничтожили ещё один британский танк Challenger 2. Эксперт также отметил, что ВСУ не в состоянии эвакуировать повреждённые боевые машины из-за их значительного веса. По его словам, эти танки, возможно, останутся в качестве музейных экспонатов.

Фото: openverse.org

"Их (танков Challenger 2. — Прим. ред.) порядка семи штук. Наши "птички" видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали (российским противотанковым ракетным комплексом. — Прим. ред.) "Корнетом", — сообщил Балицкий.

Врио губернатора также подчеркнул, что с точки зрения бронирования британские машины не демонстрируют выдающейся прочности.