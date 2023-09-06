Рогов: российские военные, уничтожившие танк Challenger 2, будут награждены

Российские военнослужащие, которые уничтожили танк Challenger 2 на Запорожском направлении, будут представлены к наградам. Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: openverse.org

По его словам, бойцы РФ получат гарантированные выплаты за сокрушительный удар по тяжёлой технике противника. Кроме того, он выразил уверенность в том, что гражданское общество выдвинет дополнительные идеи, связанные с награждением участников спецоперации.

Как пояснил глава движения, сейчас командование уточняет имена солдат, уничтоживших танк, а также информацию о сражении.

"Безусловно, наши ребята будут награждены", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее новый руководитель МО Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 в зоне СВО. Это первый случай ликвидации такого танка за почти 30 лет его использования.