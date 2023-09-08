Ходаковский: победой будет считаться устранение угрозы у границ РФ и последующее восстановление страны

Заместитель начальника Росгвардии по Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Ходаковский подчеркнул, что в понятие "победы" в контексте текущей ситуации следует включать не только аспекты военных действий на фронте, но и также политическое урегулирование конфликта с участием России.

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Эксперт поставил вопрос о том, как определить победу в текущей обстановке. Он подчеркнул, что исторический опыт показывает, что смена украинских лидеров, например, с Порошенко на Зеленского, не привела к кардинальным изменениям, и возможно, что и после нынешнего главы государства придёт к власти человек с аналогичными качествами. Украина столкнулась с отсутствием адекватных элит из-за долгосрочного воздействия деструктивной идеологии. Поэтому основной смысл победы может заключаться в сфере духовной трансформации.

Заместитель начальника Росгвардии по ДНР отметил, что в прошлом можно было предположить, что, отобрав у Украины промышленные и густонаселенные регионы на юге и востоке страны и лишив её ключевых ресурсов, можно будет решить украинский кризис. Однако ситуация изменилась.

Часть этой задачи уже выполнена: на Украине начались скрытые разрушительные процессы, которые по силе могут сравниться с уровнем угрозы для государственности Киева. В то время как последствия военных действий будут сказываться на России долгое время, на Украине запущен механизм самоликвидации.

Ходаковский подчеркнул, что теперь важно достичь устойчивого и окончательного превосходства, а также научиться максимально использовать свой огромный потенциал. Победой будет считаться устранение угрозы у российских границ и последующее восстановление страны. Для этого необходимо обеспечить возвращённых сиз зоны СВО людей жильем, образованием и нормальным воспитанием, где важность воспитания будет равноценна значимости знаний.