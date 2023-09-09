Почему в бой пошли британские танки Challenger 2: последние козыри Украины

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Не от хорошей жизни Вооружённые силы Украины начали использовать "секретное" натовское оружие, которое Запад старался преподнести как "смертоносное" для армии России.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщило издание "Украина.ру".

Да, британский танк Challenger 2 — машина неплохая, с улучшенной лобовой бронёй и неплохими характеристиками, но несмотря на то, что их сперва хотели держать в резерве, ВСУ бросили танки НАТО на действующие поля сражений театра военных действий. Как итог, сразу сгоревший "Челленджер".

"Их держали на случай прорыва нашей обороны, и этот прорыв данные танки хотели применять для поддержки наступления. Но поскольку контрнаступление провалено, Киеву приходится доставать из рукава последние козыри", — рассказывает в беседе военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.

Танки теперь бросают в бой туда, где не смогли решить задачи хвалёные подразделения ВСУ. Танк Challenger 2, как достаточно крепкий танк, должен был противостоять подкреплениям ВС РФ, которые должны были подойти в случае прорыва ВСУ. Но теперь их участь быть стационарной мишенью для армии России. Уничтожат танк и ПТУР, и артиллерия и даже "Ланцеты", отметил аналитик.