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Почему в бой пошли британские танки Challenger 2: последние козыри Украины

1:22
Силовые структуры

Не от хорошей жизни Вооружённые силы Украины начали использовать "секретное" натовское оружие, которое Запад старался преподнести как "смертоносное" для армии России.

Почему в бой пошли британские танки Challenger 2: последние козыри Украины
Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщило издание "Украина.ру".

Да, британский танк Challenger 2 — машина неплохая, с улучшенной лобовой бронёй и неплохими характеристиками, но несмотря на то, что их сперва хотели держать в резерве, ВСУ бросили танки НАТО на действующие поля сражений театра военных действий. Как итог, сразу сгоревший "Челленджер".

"Их держали на случай прорыва нашей обороны, и этот прорыв данные танки хотели применять для поддержки наступления. Но поскольку контрнаступление провалено, Киеву приходится доставать из рукава последние козыри", — рассказывает в беседе военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.

Танки теперь бросают в бой туда, где не смогли решить задачи хвалёные подразделения ВСУ. Танк Challenger 2, как достаточно крепкий танк, должен был противостоять подкреплениям ВС РФ, которые должны были подойти в случае прорыва ВСУ. Но теперь их участь быть стационарной мишенью для армии России. Уничтожат танк и ПТУР, и артиллерия и даже "Ланцеты", отметил аналитик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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