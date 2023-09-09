Не от хорошей жизни Вооружённые силы Украины начали использовать "секретное" натовское оружие, которое Запад старался преподнести как "смертоносное" для армии России.
Об этом сообщило издание "Украина.ру".
Да, британский танк Challenger 2 — машина неплохая, с улучшенной лобовой бронёй и неплохими характеристиками, но несмотря на то, что их сперва хотели держать в резерве, ВСУ бросили танки НАТО на действующие поля сражений театра военных действий. Как итог, сразу сгоревший "Челленджер".
"Их держали на случай прорыва нашей обороны, и этот прорыв данные танки хотели применять для поддержки наступления. Но поскольку контрнаступление провалено, Киеву приходится доставать из рукава последние козыри", — рассказывает в беседе военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
Танки теперь бросают в бой туда, где не смогли решить задачи хвалёные подразделения ВСУ. Танк Challenger 2, как достаточно крепкий танк, должен был противостоять подкреплениям ВС РФ, которые должны были подойти в случае прорыва ВСУ. Но теперь их участь быть стационарной мишенью для армии России. Уничтожат танк и ПТУР, и артиллерия и даже "Ланцеты", отметил аналитик.
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