Семь катеров Вооружённых сил Украины уничтожили в Чёрном море.
Все украинские морские средства шли атаковать Крымский мост.
Об этом сообщает Министерство обороны России, в частности, проинформировав, что в южной части Керченского пролива уничтожены три безэкипажных катера Украины. Объекты попытались ударить по Крымскому мосту. Военные корабли Черноморского флота РФ своевременно пресекли попытку и отвели угрозу.
Также по сообщению военного ведомства, в акватории Чёрного моря западнее полуострова Крым самолёты Морской авиации поразили четыре быстроходных катера с десантниками ВСУ. Всего было уничтожено до 50-ти диверсантов киевского режима.
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