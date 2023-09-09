Семь украинских катеров уничтожили в Чёрном море: шли на Крымский мост

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Семь катеров Вооружённых сил Украины уничтожили в Чёрном море.

Фото: Avia.pro.

Все украинские морские средства шли атаковать Крымский мост.

Об этом сообщает Министерство обороны России, в частности, проинформировав, что в южной части Керченского пролива уничтожены три безэкипажных катера Украины. Объекты попытались ударить по Крымскому мосту. Военные корабли Черноморского флота РФ своевременно пресекли попытку и отвели угрозу.

Также по сообщению военного ведомства, в акватории Чёрного моря западнее полуострова Крым самолёты Морской авиации поразили четыре быстроходных катера с десантниками ВСУ. Всего было уничтожено до 50-ти диверсантов киевского режима.