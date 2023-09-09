Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-футболиста сборной Англии лишили водительских прав за нарушение ПДД
Эксперт объяснил, почему не стоит хлопать при посадке самолёта
Бывшая супруга "звёздного хирурга" Гогиберидзе рассказала о причине его смерти
Ангола готовится ввести безвизовый режим для россиян
Семь украинских катеров уничтожили в Чёрном море: шли на Крымский мост
Школьник из ХМАО пытался покончить с собой из-за бросившей его девушки
Пожарный в Екатеринбурге сделал предложение своей девушке, забежав для этого на 52-й этаж
Певица Лайма Вайкуле заявила, что боится встречаться с композитором Раймондом Паулсом
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: США вводят всех в заблуждение по поводу контрнаступления ВСУ

Рогов рассказал об уничтожении второго танка Challenger 2 в Запорожье

Силовые структуры

Российские военные в Запорожской области подбили уже второй британский танк Challenger 2. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов рассказал об уничтожении второго танка Challenger 2 в Запорожье
Фото: openverse.org

О ликвидации первого танка Challenger 2 официально стало известно со слов главы британского министерства обороны Гранта Шаппса, который добавил, что у Лондона нет намерения заменить уничтоженную боевую машину новой.

А 8 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на участке линии соприкосновения в регионе известно о наличии семи британских танков Challenger 2, причём два из них уже выведены из строя.

Рогов отметил, что второй танк Challenger 2 российским военным удалось подбить с одного выстрела, и такая же судьба ждёт остальные машины.

"На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они также хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела с отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", — сказал РОгов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник уточнил, что второй британский танк был выведен из строя военнослужащими из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии ВДВ России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Нервный срыв: бортпроводница скакала по авто в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.

Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница
Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела
"Я вам больше не сержант": командир ВСУ распустил солдат во время обстрела
Охлобыстин: "Слепаков* — подлец"
Россия ранее не наносила удары по полиции Украины. Почему выбран Кривой Рог?
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Нашлась зацепка, способная раскрыть причину смерти школьницы из Каменска-Уральского
Вторая волна мобилизации: на фронт отправятся 23 дивизии мигрантов
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Последние материалы
Семь украинских катеров уничтожили в Чёрном море: шли на Крымский мост
Школьник из ХМАО пытался покончить с собой из-за бросившей его девушки
Пожарный в Екатеринбурге сделал предложение своей девушке, забежав для этого на 52-й этаж
Певица Лайма Вайкуле заявила, что боится встречаться с композитором Раймондом Паулсом
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: США вводят всех в заблуждение по поводу контрнаступления ВСУ
Вашингтон предупредили о готовности России нанести ядерный удар по США
Экс-премьер Украины Азаров: в Киеве не говорят, что почти все бойцы ВСУ употребляют наркотики
Daily Star: Туристам сообщили, что лучше не аплодировать при посадке самолета
На бывший завод VW в Калуге завезли китайские Volkswagen
WP: Маск говорил с послом РФ в США перед отключением Starlink для ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников