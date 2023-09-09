Рогов рассказал об уничтожении второго танка Challenger 2 в Запорожье

Российские военные в Запорожской области подбили уже второй британский танк Challenger 2. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: openverse.org

О ликвидации первого танка Challenger 2 официально стало известно со слов главы британского министерства обороны Гранта Шаппса, который добавил, что у Лондона нет намерения заменить уничтоженную боевую машину новой.

А 8 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на участке линии соприкосновения в регионе известно о наличии семи британских танков Challenger 2, причём два из них уже выведены из строя.

Рогов отметил, что второй танк Challenger 2 российским военным удалось подбить с одного выстрела, и такая же судьба ждёт остальные машины.

"На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они также хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела с отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", — сказал РОгов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник уточнил, что второй британский танк был выведен из строя военнослужащими из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии ВДВ России.