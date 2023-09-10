В России начались лётные испытания принципиально нового вертолёта Ми-24

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия продолжает усовершенствовать свою военную технику, являющуюся и без того лучшей в мире.

Фото: ru.m.wikipedia. org

Появилась информация, что в России начаты лётные испытания новейшей модернизации самого брутального вертолёта мира — Ми-24.

Об этом сообщает "ПолитНавигатор".

Отмечается, что эта модернизированная боевая машина получила индекс Ми-24П-1М.

Также по данным, это даже не радикальная модернизация заслуженного вертолёта-ветерана, а принципиально новая техника, поскольку от "того Ми-24" в этом варианте остался только фюзеляж.