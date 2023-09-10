Россия продолжает усовершенствовать свою военную технику, являющуюся и без того лучшей в мире.
Появилась информация, что в России начаты лётные испытания новейшей модернизации самого брутального вертолёта мира — Ми-24.
Об этом сообщает "ПолитНавигатор".
Отмечается, что эта модернизированная боевая машина получила индекс Ми-24П-1М.
Также по данным, это даже не радикальная модернизация заслуженного вертолёта-ветерана, а принципиально новая техника, поскольку от "того Ми-24" в этом варианте остался только фюзеляж.
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