По Чернигову, Кривому Рогу и Бериславу нанесены удар "выходного дня"

Сообщается об ударах беспилотников в Чернигове и Кривом Роге.

Фото: скриншот из видео очевидцев

По данным мониторинговых каналов Украины несколько групп российских дронов "Герань-2" перелетев Сумскую область, атаковали северную часть Черниговской области.

Позже удары "выходного дня" в воскресенье, 10 сентября, нанесены были по Кривому Рогу и Днепропетровской области.

По информации, беспилотники двигались на родной город Владимира Зеленского двумя группами со стороны Чёрного моря.

Ранее была информация о мощнейшем авиационном ударе по Бериславу в Херсонской области. Взрывы были слышны на Бериславском машиностроительном заводе и на заводе стройматериалов. На этих территориях ВСУ размещали боеприпасы и боевую технику.