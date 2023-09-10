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По Чернигову, Кривому Рогу и Бериславу нанесены удар "выходного дня"

Силовые структуры

Сообщается об ударах беспилотников в Чернигове и Кривом Роге.

По Чернигову, Кривому Рогу и Бериславу нанесены удар "выходного дня"
Фото: скриншот из видео очевидцев

По данным мониторинговых каналов Украины несколько групп российских дронов "Герань-2" перелетев Сумскую область, атаковали северную часть Черниговской области.

Позже удары "выходного дня" в воскресенье, 10 сентября, нанесены были по Кривому Рогу и Днепропетровской области.

По информации, беспилотники двигались на родной город Владимира Зеленского двумя группами со стороны Чёрного моря.

Ранее была информация о мощнейшем авиационном ударе по Бериславу в Херсонской области. Взрывы были слышны на Бериславском машиностроительном заводе и на заводе стройматериалов. На этих территориях ВСУ размещали боеприпасы и боевую технику.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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