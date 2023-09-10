Сообщается об ударах беспилотников в Чернигове и Кривом Роге.
По данным мониторинговых каналов Украины несколько групп российских дронов "Герань-2" перелетев Сумскую область, атаковали северную часть Черниговской области.
Позже удары "выходного дня" в воскресенье, 10 сентября, нанесены были по Кривому Рогу и Днепропетровской области.
По информации, беспилотники двигались на родной город Владимира Зеленского двумя группами со стороны Чёрного моря.
Ранее была информация о мощнейшем авиационном ударе по Бериславу в Херсонской области. Взрывы были слышны на Бериславском машиностроительном заводе и на заводе стройматериалов. На этих территориях ВСУ размещали боеприпасы и боевую технику.
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