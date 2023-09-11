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Эксперт Бижев: НАТО хочет проверить свои силы в ходе учений и пригрозить России

Силовые структуры

Крупнейшие со времён холодной войны учения нужны Североатлантическому альянсу для пересмотра стратегий и взглядов на современные вооружённые конфликты. Об этом в интервью Pravda. Ru сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Эксперт Бижев: НАТО хочет проверить свои силы в ходе учений и пригрозить России
Фото: Openverse

По его словам, НАТО заинтересована в том, чтобы постоянно держать всех в напряжении. Он добавил, что альянс всячески помогает Украине, однако успехов от таких действий нет. Как напомнил эксперт, на фоне этих промахов НАТО хочет "обложить нас" по периметру бывшего Советского Союза, в том числе с помощью прибалтийских стран.

"Боевые действия показатели несостоятельность НАТО, пора уже провести ревизию. После этих учений, которые они проведут, будет пересмотр и стратегий, и взглядов. Ещё одна цель — пригрозить России в свете этих событий, полагаю. Они же не добились ничего, поэтому надо показать, что есть порох в пороховницах, что это мощная организация, способная влиять на расстановку сил в мире", — уточнил Бижев.

При этом он считает, что НАТО не собирается вступать в открытое противостояние с Россией. Военные учения "Стойкий защитник" нужны альянсу для проверки собственных сил и средств, ведь у РФ за последнее время появилось много высокоточного оружия, указал эксперт.

Он также отметил, что особое внимание во время учений НАТО будет уделено воздушным боям, поскольку господство в небе ведёт к победе в современных конфликтах.

Ранее журналисты Financial Times анонсировали крупнейшие со времён холодной войны военные учения Североатлантического альянса, которые состоятся в 2024 году.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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