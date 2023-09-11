NYT: солдаты ВСУ признали, что армия России добилась успехов у Купянска

Российская армия добилась успехов на Купянском направлении и продолжает развивать своё наступление. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на украинских военнослужащих.

Фото: Вадим Савицкий

По информации издания, в летний период командование ВСУ направило самые опытные десантно-штурмовые подразделения под Купянск из-за активного продвижения ВС России.

"Именно россияне наступают и формируют то, что военные ВСУ называют "ударным кулаком" с десятками тысяч солдат возле Купянска и Кременной", — сказано в публикации.

При этом украинские военнослужащие добавили, что бойцы РФ ещё не осуществили прорыв обороны ВСУ рядом с Купянском. Но Россия не собирается ослаблять давление на украинские войска в этой зоне боевых действий, уточняет газета.

Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что крах ВСУ в Харьковской области уже близок, поскольку они стали терять сплочённость.