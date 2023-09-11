Российская армия добилась успехов на Купянском направлении и продолжает развивать своё наступление. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на украинских военнослужащих.
По информации издания, в летний период командование ВСУ направило самые опытные десантно-штурмовые подразделения под Купянск из-за активного продвижения ВС России.
"Именно россияне наступают и формируют то, что военные ВСУ называют "ударным кулаком" с десятками тысяч солдат возле Купянска и Кременной", — сказано в публикации.
При этом украинские военнослужащие добавили, что бойцы РФ ещё не осуществили прорыв обороны ВСУ рядом с Купянском. Но Россия не собирается ослаблять давление на украинские войска в этой зоне боевых действий, уточняет газета.
Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что крах ВСУ в Харьковской области уже близок, поскольку они стали терять сплочённость.
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