По мнению вице-спикера Государственной думы РФ Петра Толстого, на проведение российской спецоперации может понадобиться ещё два-три года.
Политик подчеркнул: Россия борется с серьёзным противником. Он призвал адекватно оценивать боевой потенциал ВСУ. Парламентарий допустил возможность затягивания вооружённого конфликта.
"Мне кажется, ещё года два-три, потому что это не быстро", — сообщил Толстой в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи", рассуждая о возможных сроках завершения СВО.
Как напомнил политик, Украина получает вооружения от большого количества государств.
Ранее военкор Александр Сладков предположил, что полномасштабная атака российской армии начнётся сразу после завершения контрнаступления ВСУ. Он убеждён: ВС РФ не допустят "естественной заморозки" конфликта.
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