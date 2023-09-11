Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ пытались провести атаку в районе населённого пункта Опытное, используя для этого танки и БМП, однако их попытка закончилась неудачей с серьёзными потерями для украинской армии. Об этом проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении, свои позиции", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что российские подразделения готовы к дальнейшим атакам противника, и ситуация на этом участке не внушает опасений.

Что касается остальных участков фронта, на Краснолиманском и Марьинском направлениях пока почти ничего не изменилось, на Угледарском направлении российские военные контролируют ситуацию.

На Артёмовском направлении ВСУ пытаются провести перегруппировку, заменив своих штурмовиков, поэтому здесь пока наблюдается некоторое затишье.

На Андреевском направлении ВСУ пытаются продвинуться вперёд с использованием артиллерии, однако у них пока ничего не получается, добавил Пушилин.