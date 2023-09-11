ВСУ пытались провести атаку в районе населённого пункта Опытное, используя для этого танки и БМП, однако их попытка закончилась неудачей с серьёзными потерями для украинской армии. Об этом проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении, свои позиции", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что российские подразделения готовы к дальнейшим атакам противника, и ситуация на этом участке не внушает опасений.
Что касается остальных участков фронта, на Краснолиманском и Марьинском направлениях пока почти ничего не изменилось, на Угледарском направлении российские военные контролируют ситуацию.
На Артёмовском направлении ВСУ пытаются провести перегруппировку, заменив своих штурмовиков, поэтому здесь пока наблюдается некоторое затишье.
На Андреевском направлении ВСУ пытаются продвинуться вперёд с использованием артиллерии, однако у них пока ничего не получается, добавил Пушилин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.