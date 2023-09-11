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Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного

1:21
Силовые структуры

ВСУ пытались провести атаку в районе населённого пункта Опытное, используя для этого танки и БМП, однако их попытка закончилась неудачей с серьёзными потерями для украинской армии. Об этом проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного
Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении, свои позиции", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что российские подразделения готовы к дальнейшим атакам противника, и ситуация на этом участке не внушает опасений.

Что касается остальных участков фронта, на Краснолиманском и Марьинском направлениях пока почти ничего не изменилось, на Угледарском направлении российские военные контролируют ситуацию.

На Артёмовском направлении ВСУ пытаются провести перегруппировку, заменив своих штурмовиков, поэтому здесь пока наблюдается некоторое затишье.

На Андреевском направлении ВСУ пытаются продвинуться вперёд с использованием артиллерии, однако у них пока ничего не получается, добавил Пушилин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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