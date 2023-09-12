Командир подразделения ВС РФ рассказал, что под Соледаром успешно сбили БПЛА "Валькирия" ВСУ

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Валькирия", который выполнял миссию разведки российских позиций, атакован и сбит одним из подразделений противовоздушной обороны (ПВО), находящимся в составе 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск. Об этом сообщил командир данного подразделения РИА Новости.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Он подчеркнул, что уничтожение каждого вражеского БПЛА представляет собой меру для предотвращения утечки информации о российских военных позициях, обеспечения сохранности боеспособности и, конечно, жизни военнослужащих.

Ранее сообщалось, что командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела.