МО: солдаты ВСУ сдались в плен без единого выстрела на Запорожском направлении

В Запорожской области украинские солдаты сдались в российский плен без единого выстрела из-за серьёзных потерь.

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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Министерстве обороны РФ, военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются атаковать российские позиции в районе Орехова. Отмечается, что в этой зоне боёв Киев уже лишился большого количества западных вооружений и живой силы.

"В одном из очередных наступлений были пленены военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен российским подразделениям без единого выстрела", — подчеркнули в МО.

По словам военного ВСУ Константина Пелепчука, российские солдаты по-человечески относятся к пленным украинцам. Он добавил, что им предоставили питание и новую одежду.

Ранее пленный украинский солдат обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Он признался, что Киев скрывает от рядовых военных ВСУ реальное количество потерь в рядах войск.