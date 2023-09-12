В Запорожской области украинские солдаты сдались в российский плен без единого выстрела из-за серьёзных потерь.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Министерстве обороны РФ, военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются атаковать российские позиции в районе Орехова. Отмечается, что в этой зоне боёв Киев уже лишился большого количества западных вооружений и живой силы.
"В одном из очередных наступлений были пленены военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен российским подразделениям без единого выстрела", — подчеркнули в МО.
По словам военного ВСУ Константина Пелепчука, российские солдаты по-человечески относятся к пленным украинцам. Он добавил, что им предоставили питание и новую одежду.
Ранее пленный украинский солдат обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Он признался, что Киев скрывает от рядовых военных ВСУ реальное количество потерь в рядах войск.
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