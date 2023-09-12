Кнутов рассказал об оружии на новых физических принципах, упомянутом Путиным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность страны в ближайшем будущем будет обеспечивать оружие, основанное на новых физических принципах, над которым сейчас работает Россия. Какие преимущества оно даст, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Фото: US Navy

По словам собеседника издания, одно из направлений — это инфразвуковое оружие: приборы для излучения инфразвука, который воздействует на слуховые органы человека, вызывая болезненное состояние. Может, например, возникать паника, из-за чего люди просто разбегаются, чтобы не слышать такой звук.

Если говорить об электромагнитном оружии, то его принцип можно увидеть на примере антидроновых ружей. Лазерное оружие у нас тоже уже есть — боевой лазер "Пересвет" уже несёт боевое дежурство — это направление нужно только развивать. Комплекс планируется применять в зоне СВО против беспилотников. "Пересвет" не только выводит их из строя, а уничтожает физически, объяснил эксперт.

Он также рассказал, что ведутся уже работы по использованию плазмы, когда вместо зенитных ракет для уничтожения самолётов, вертолётов, беспилотников или ракет будут применяться так называемые болиды.

Применение оружия, основанного на новых физических принципах, даст России колоссальное преимущество. С ним не сравнятся ни одна ракета или снаряд. Кроме того, стоимость выстрела, по сравнению с высокоточной ракетой или даже снарядом, гораздо ниже. Также обеспечивается очень высокая точность поражения, заключил Кнутов.