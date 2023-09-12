ВСУ хватит сил только на то, чтобы максимум дойти до границ с полуостровом Крым.
Но если и это будет реализовано, РФ применит ядерное оружие.
Об этом заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко.
"Мы положили громадное количество людей, по разным подсчётам до 200 тыс. человек только убитыми. Соответственно, в три раза больше раненых. Порядка 600 тыс. людей, которые неспособны. Людей, которых мы забираем из области промышленности на войну, уже в промышленность не вернутся. А кто там будет работать?" — спрашивает эксперт.
По его словам, Украина длительной войны не выдержит. ВСУ могут выйти на границы и там остановиться, и тогда Крым будет простреливаться и станет огненным мешком.
Но Россия "обязательно, сто процентов" применит тактическое ядерное оружие, и тогда ВСУ превратятся в ядерный пепел, подытожил Василенко.
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