Василенко: "Сунемся в Крым — превратимся в ядерный пепел"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ хватит сил только на то, чтобы максимум дойти до границ с полуостровом Крым.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Но если и это будет реализовано, РФ применит ядерное оружие.

Об этом заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко.

"Мы положили громадное количество людей, по разным подсчётам до 200 тыс. человек только убитыми. Соответственно, в три раза больше раненых. Порядка 600 тыс. людей, которые неспособны. Людей, которых мы забираем из области промышленности на войну, уже в промышленность не вернутся. А кто там будет работать?" — спрашивает эксперт.

По его словам, Украина длительной войны не выдержит. ВСУ могут выйти на границы и там остановиться, и тогда Крым будет простреливаться и станет огненным мешком.

Но Россия "обязательно, сто процентов" применит тактическое ядерное оружие, и тогда ВСУ превратятся в ядерный пепел, подытожил Василенко.