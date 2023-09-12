В Киеве анонсировали ракетный удар по морским буровым платформам

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На черноморских газодобывающих буровых платформах вскоре могут произойти взрывы.

Фото: Каспийский трубопроводный консорциум

Об этом сообщил экс-замначальника штаба военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.

"В небольших морских театрах, как северо-западная часть Чёрного моря, сложнее удержать, чем захватить. И хороший пример мы знаем — это остров Змеиный. И сейчас есть угроза того, что россияне могут применить против "вышек Бойко" как авиационные ракеты, так и ракеты наземного базирования", — в эфире "Радио НВ" сказал он.

По его словам, удержать данные вышки невероятно трудно, и якобы поэтому Киев не будет там размещать людей.

Каждый день до десяти самолётов ВКС РФ совершают облёт черноморского северо-запада, выполняя боевые задачи: бомбардировки Змеиного и перехваты судов, подытожил эксперт.