На черноморских газодобывающих буровых платформах вскоре могут произойти взрывы.
Об этом сообщил экс-замначальника штаба военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.
"В небольших морских театрах, как северо-западная часть Чёрного моря, сложнее удержать, чем захватить. И хороший пример мы знаем — это остров Змеиный. И сейчас есть угроза того, что россияне могут применить против "вышек Бойко" как авиационные ракеты, так и ракеты наземного базирования", — в эфире "Радио НВ" сказал он.
По его словам, удержать данные вышки невероятно трудно, и якобы поэтому Киев не будет там размещать людей.
Каждый день до десяти самолётов ВКС РФ совершают облёт черноморского северо-запада, выполняя боевые задачи: бомбардировки Змеиного и перехваты судов, подытожил эксперт.
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