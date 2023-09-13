Сегодня, 13 сентября, Украина нанесла массированный ракетный удар по Севастополю.
Это уже подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.
Был атакован Севморзавод, когда-то принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Из десяти ракет было сбито семь, три попали по кораблям, стоящим на ремонте. Пострадали 24 человека, четверо из них — в средней степени тяжести.
Одновременно тремя морскими дронами Киев хотел атаковать корабли. Российская армия их успешно уничтожила.
А удар по Севастополю стал возможен благодаря получению Вооружёнными силами Украины дальнобойного оружия с Запада. В этом убеждён политолог Александр Шпаковский.
"Не добившись ощутимых успехов в "мясном контрнаступе", западные "стратеги" и их украинские подчинённые пришли к выводу о необходимости создать постоянную огневую угрозу Крыму, понимая политическое значение данного региона для России. В этой связи Украине предоставлены дальнобойные ракетные системы, стоит ожидать дальнейших атак", — отметил эксперт.
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