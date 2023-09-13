Необходимо очень жёстко ответить киевскому режиму за ночную атаку на Севастополь.
В этом уверена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Ответ должен быть таким, чтобы вздрогнул Киев! Поднять руку на Крым и Севастополь, значит посягнуть на Россию! Работайте, братья", — пишет политик в своём блоге.
Напомним, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Севморзаводу, в результате удара произошло возгорание, пострадали 24 человека.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предлагал использовать площадку завода для производства морских дронов.
20 июня глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае атаки по полуострова РФ нанесёт удары по украинским центрам принятия решений. Экс-президент Дмитрий Медведев в этом случае пригрозил Украине "Армагеддоном".
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