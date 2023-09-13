Ночной удар ракет по Севастополю был давно предсказан и очевиден.
Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.
"По мере накопления запасов ракет, плотность залпов будет возрастать. При высокой плотности залпа часть ракет будет достигать целей, "перегружая" систему ПВО. Собственно, так вышло с сегодняшним ударом по севастопольскому кораблестроительному заводу, когда, расстреляв боекомплект, ЗРК, прикрывавший этот сектор, просто вышел из боя на перезарядку и оставшиеся ракеты долетели до целей", — отметил эксперт.
Удар прошёл с участием средств разведки НАТО, "нащупавших" перспективное "окно" для прорыва. А 70-процентную эффективность ПВО, прикрывавшей севастопольскую бухту, не назвать удовлетворительной. Прорвавшиеся к целям ракеты — это недопустимо высокий процент, гарантирующий врагу успех удара, подчеркнул обозреватель.
Странно, что для отражения не используются истребители МиГ-31, специально "заточенные" под это. Россия воюет с расчётливым врагом, который ищет новые объекты для ударов, подытожил Шурыгин.
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