Шурыгин: "Ракетный налёт на Севастополь был давно предсказан и очевиден"

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночной удар ракет по Севастополю был давно предсказан и очевиден.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"По мере накопления запасов ракет, плотность залпов будет возрастать. При высокой плотности залпа часть ракет будет достигать целей, "перегружая" систему ПВО. Собственно, так вышло с сегодняшним ударом по севастопольскому кораблестроительному заводу, когда, расстреляв боекомплект, ЗРК, прикрывавший этот сектор, просто вышел из боя на перезарядку и оставшиеся ракеты долетели до целей", — отметил эксперт.

Удар прошёл с участием средств разведки НАТО, "нащупавших" перспективное "окно" для прорыва. А 70-процентную эффективность ПВО, прикрывавшей севастопольскую бухту, не назвать удовлетворительной. Прорвавшиеся к целям ракеты — это недопустимо высокий процент, гарантирующий врагу успех удара, подчеркнул обозреватель.

Странно, что для отражения не используются истребители МиГ-31, специально "заточенные" под это. Россия воюет с расчётливым врагом, который ищет новые объекты для ударов, подытожил Шурыгин.