Головатюк: ВСУ будут пиариться перед Западом после достижения цели в Севастополе

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) провалилась, а ночная атака на Севастополь призвана показать Западу, что Киев ещё что-то может предпринять. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил член президиума "Офицеров России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк.

Фото: Официальный аккаунт Михаила Развожаева в Telegram

Он напомнил, что ВС РФ уничтожили несколько беспилотных катеров в Севастополе. При этом эксперт подчеркнул: на судоремонтом заводе возник пожар, следовательно, украинские войска "какой-то цели достигли".

"Они сейчас будут это очень пиарить. Идёт специальная военная операция. В основном ночная атака будет использована Киевом для пиарских целей и оправдания тех средств, которые Запад вложил в Украину. Сейчас назначат экспертизу и выяснят, какие ракеты были применены. Возможно, американские или переделанные наши бывшие зенитные ракеты. Думаю, в любом случае будет найдено противоядие", — отметил Головатюк.

По его словам, удар ВСУ по Севастополю — это чисто пиарский акт, который никак не повлияет на ход боевых действий.

В ночь на 13 сентября Киев атаковал Севастополь с помощью крылатых ракет. Под ударом оказался судоремонтный завод, на котором началось возгорание. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о 24 пострадавших.

Ранее военные эксперты Константин Сивков и Алексей Леонков допустили, что Украина применила ракеты Storm Shadow в ходе атаки.