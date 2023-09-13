NYT: Россия в условиях санкций производит больше ракет, чем до начала СВО

Несмотря на антироссийские санкции Запада, Москва стала производить больше ракет, чем до начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники в США и Европе.

Фото: Официальный сайт Кремля

По данным газеты, в начале спецоперации в России замедлилась работа над созданием военной техники из-за ограничительных мер. Однако уже в конце 2023 года темпы производства существенно увеличились, сказано в публикации.

"России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада для расширения производства ракет", — подчёркивается в статье.

Как пояснили западные чиновники, ежегодно Россия способна создавать порядка 200 танков и около 2 млн артиллерийских боеприпасов. Сегодня в РФ производят больше снарядов, чем в Соединённых Штатах Америки и ЕС, отмечает издание.

Ранее журналисты NYT, ссылаясь на военных ВСУ, заявили, что российская армия добилась больших успехов в Харьковской области.

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