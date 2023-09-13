Существуют факторы, которые пока препятствуют широкомасштабному наступлению российской армии в спецоперации на Украине.
Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.
"Внешний фактор в том, что, видимо, имеются определённые позиции, которые Россия пока не считает нужным нарушать и, вероятно, это связано с тем, что РФ старается пока не допустить втягивания НАТО в войну", — отметил доктор военных наук.
Обозреватель также подчеркнул, что Варшава тоже уже нарастила на границе военные кулаки. Потихоньку затягивают в конфликт Румынию, хотя она всеми силами упирается. Милитаризируют американскими базами Финляндию. И Прибалтика в первых рядах исполнителей воли Запада — сформировала какой-то немногочисленный корпус.
Альянс развернул на западных границах группировку в 300-400 тыс. человек", и руководство РФ сейчас опасается проводить крупномасштабную операцию на СВО из-за вероятности перехода НАТО к жёстким действиям, говорит аналитик.
По всей видимости, Запад дотягивает до выборов в США, и если победят силы противоположные сегодняшней администрации, то с ними тогда надо пытаться о чём-то договариваться, подытожил Сивков.
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