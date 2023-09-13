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Что сдерживает российскую армию от начала масштабного наступления

1:16
Силовые структуры

Существуют факторы, которые пока препятствуют широкомасштабному наступлению российской армии в спецоперации на Украине.

Что сдерживает российскую армию от начала масштабного наступления
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

"Внешний фактор в том, что, видимо, имеются определённые позиции, которые Россия пока не считает нужным нарушать и, вероятно, это связано с тем, что РФ старается пока не допустить втягивания НАТО в войну", — отметил доктор военных наук.

Обозреватель также подчеркнул, что Варшава тоже уже нарастила на границе военные кулаки. Потихоньку затягивают в конфликт Румынию, хотя она всеми силами упирается. Милитаризируют американскими базами Финляндию. И Прибалтика в первых рядах исполнителей воли Запада — сформировала какой-то немногочисленный корпус.

Альянс развернул на западных границах группировку в 300-400 тыс. человек", и руководство РФ сейчас опасается проводить крупномасштабную операцию на СВО из-за вероятности перехода НАТО к жёстким действиям, говорит аналитик.

По всей видимости, Запад дотягивает до выборов в США, и если победят силы противоположные сегодняшней администрации, то с ними тогда надо пытаться о чём-то договариваться, подытожил Сивков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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