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Гагин: Украина в СВО потеряла уже около полумиллиона военных — "Никогда не поднимут трубку"

1:17
Силовые структуры

С начала специальной военной операции на Украине киевский режим потерял безвозвратно около 500 тысяч военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, данные основаны на информации разведки и утечках в самих ВСУ.

Гагин: Украина в СВО потеряла уже около полумиллиона военных — "Никогда не поднимут трубку"
Фото: openverse

Киев не афиширует потери, но и не отрицает.

"Например, буквально неделю назад, может, чуть больше, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку", — пояснил Гагин РИА Новости.

Спустя недолгое время видео удалили. 

Ещё один интересный факт случился на заседании Европарламента. Генсек Североатлантического альянса в ходе выступления не стал опровергать вопрос, в котором спикер утверждал, что на Украине погибли около 500 тысяч военных.

"Он ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко. То есть он своим молчанием подтвердил эту цифру. Поэтому цифра около полумиллиона украинцев", — считает Гагин.

Он уточнил, что эти цифры близки к истине исходя из получаемых разведкой данных.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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