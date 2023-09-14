Марочко: Киев переводит к Артёмовску военных, обученные инструкторами НАТО

ВСУ перебрасывают 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную инструкторами НАТО, под Артёмовск. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Фото: Openverse

"В районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка помимо активных боевых действий командование вооружённых формирований Украины проводит ротационные мероприятия", — сообщил специалист.

Киев заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов. Подразделение оснащено западной бронетехникой и артиллерией.