ВСУ перебрасывают 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную инструкторами НАТО, под Артёмовск. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
"В районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка помимо активных боевых действий командование вооружённых формирований Украины проводит ротационные мероприятия", — сообщил специалист.
Киев заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов. Подразделение оснащено западной бронетехникой и артиллерией.
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