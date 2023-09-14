МО: ВС России отбили атаку в Запорожской области, уничтожив до 140 военных ВСУ

Российские военные из группировки "Восток" отбили атаку украинских войск в районе населённого пункта Приютное на Запорожском направлении.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По данным Минобороны РФ, Киев бросил в атаку штурмовиков 128-й бригады теробороны. Отмечается, что российская армия отразила нападение. Во время боя ВС РФ применяли авиацию, артиллерию и тяжёлые огневые системы.

"Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих", — сообщили в пресс-службе МО РФ.

Как пояснили в ведомстве, Киев также лишился двух бронированных машин и трёх автомобилей.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о колоссальных потерях украинских войск в Запорожской области. При этом он добавил, что Киев бросает всё новые силы в эту зону конфликта.