Российские военные из группировки "Восток" отбили атаку украинских войск в районе населённого пункта Приютное на Запорожском направлении.
По данным Минобороны РФ, Киев бросил в атаку штурмовиков 128-й бригады теробороны. Отмечается, что российская армия отразила нападение. Во время боя ВС РФ применяли авиацию, артиллерию и тяжёлые огневые системы.
"Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих", — сообщили в пресс-службе МО РФ.
Как пояснили в ведомстве, Киев также лишился двух бронированных машин и трёх автомобилей.
Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о колоссальных потерях украинских войск в Запорожской области. При этом он добавил, что Киев бросает всё новые силы в эту зону конфликта.
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