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МО: ВС России отбили атаку в Запорожской области, уничтожив до 140 военных ВСУ

Силовые структуры

Российские военные из группировки "Восток" отбили атаку украинских войск в районе населённого пункта Приютное на Запорожском направлении.

МО: ВС России отбили атаку в Запорожской области, уничтожив до 140 военных ВСУ
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По данным Минобороны РФ, Киев бросил в атаку штурмовиков 128-й бригады теробороны. Отмечается, что российская армия отразила нападение. Во время боя ВС РФ применяли авиацию, артиллерию и тяжёлые огневые системы.

"Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих", — сообщили в пресс-службе МО РФ.

Как пояснили в ведомстве, Киев также лишился двух бронированных машин и трёх автомобилей.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о колоссальных потерях украинских войск в Запорожской области. При этом он добавил, что Киев бросает всё новые силы в эту зону конфликта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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