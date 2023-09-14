Киевский режим публикует видеокадры атаки морских безэкипажных катеров на патрульный корабль ВМФ РФ в Чёрном море.
Судя по видео Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), российский корвет был атакован несколькими дронами.
На представленном видео бортовое вооружение и личный состав патрульного корабля флота России проекта 22160 типа "Василий Быков" ведут огонь сразу по нескольким беспилотным катерам в нескольких направлениях.
По ролику можно сделать вывод, что беспилотники уничтожены до того, как вплотную приблизились к российскому кораблю.
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