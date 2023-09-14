ВСУ публикуют кадры атаки морских дронов на российский корабль в Чёрном море

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим публикует видеокадры атаки морских безэкипажных катеров на патрульный корабль ВМФ РФ в Чёрном море.

Фото: Соцсети

Судя по видео Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), российский корвет был атакован несколькими дронами.

На представленном видео бортовое вооружение и личный состав патрульного корабля флота России проекта 22160 типа "Василий Быков" ведут огонь сразу по нескольким беспилотным катерам в нескольких направлениях.

По ролику можно сделать вывод, что беспилотники уничтожены до того, как вплотную приблизились к российскому кораблю.