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Истребитель ВКС РФ выпустил две ракеты, чтобы сбить самолёт Британии в "международном небе"

1:04
Силовые структуры

Российский истребитель выпустил две ракеты "воздух-воздух", чтобы сбить самолёт-разведчик британских военно-воздушных сил.

Истребитель ВКС РФ выпустил две ракеты, чтобы сбить самолёт Британии в "международном небе"
Фото: Wikimedia Commons

Все произошло в международном воздушном пространстве, сообщает телеканал ВВС.

По информации телеканала, это произошло не случайно — лётчик российского Су-27 так расценил приказ с земли.

В 2022 году Министерство обороны России заявило, что инцидент был вызван технеисправностью, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Сейчас три высокопоставленных источника в оборонных ведомствах Запада сообщили британскому каналу, что из перехваченных переговоров следует, будто один из пилотов ВКС РФ посчитал, что ему разрешили атаковать самолёт ВВС Британии — после того, как с наземной станции РФ поступила команда, которая толковалась двояко.

Детали перехвата Лондон не планирует обнародовать и не объясняет, почему он до сих пор делал вид, что верит официальной версии Кремля.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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