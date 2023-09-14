Истребитель ВКС РФ выпустил две ракеты, чтобы сбить самолёт Британии в "международном небе"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский истребитель выпустил две ракеты "воздух-воздух", чтобы сбить самолёт-разведчик британских военно-воздушных сил.

Фото: Wikimedia Commons

Все произошло в международном воздушном пространстве, сообщает телеканал ВВС.

По информации телеканала, это произошло не случайно — лётчик российского Су-27 так расценил приказ с земли.

В 2022 году Министерство обороны России заявило, что инцидент был вызван технеисправностью, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Сейчас три высокопоставленных источника в оборонных ведомствах Запада сообщили британскому каналу, что из перехваченных переговоров следует, будто один из пилотов ВКС РФ посчитал, что ему разрешили атаковать самолёт ВВС Британии — после того, как с наземной станции РФ поступила команда, которая толковалась двояко.

Детали перехвата Лондон не планирует обнародовать и не объясняет, почему он до сих пор делал вид, что верит официальной версии Кремля.