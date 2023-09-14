Российский истребитель выпустил две ракеты "воздух-воздух", чтобы сбить самолёт-разведчик британских военно-воздушных сил.
Все произошло в международном воздушном пространстве, сообщает телеканал ВВС.
По информации телеканала, это произошло не случайно — лётчик российского Су-27 так расценил приказ с земли.
В 2022 году Министерство обороны России заявило, что инцидент был вызван технеисправностью, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Сейчас три высокопоставленных источника в оборонных ведомствах Запада сообщили британскому каналу, что из перехваченных переговоров следует, будто один из пилотов ВКС РФ посчитал, что ему разрешили атаковать самолёт ВВС Британии — после того, как с наземной станции РФ поступила команда, которая толковалась двояко.
Детали перехвата Лондон не планирует обнародовать и не объясняет, почему он до сих пор делал вид, что верит официальной версии Кремля.
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