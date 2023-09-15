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"Суспильне": взрыв прогремел в Винницкой области Украины

Силовые структуры

В Винницкой области на фоне сирен воздушной тревоги прозвучал взрыв.

"Суспильне": взрыв прогремел в Винницкой области Украины
Фото: openverse.org

Об этом сообщает украинское издание "Суспильне". Пока не уточняется, какой объект был поражён. Официальные власти региона ещё не комментировали случившееся.

"В Винницкой области был слышен звук взрыва", — сказано в Telegram-канале издания.

В середине августа ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки были поражены объекты украинских войск в Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Черкасской областях. Ударам также подверглись подконтрольная Киеву часть Запорожской области и Харьков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал наносить точечные удары по целям на Украине во избежание жертв среди гражданского населения.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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