В Винницкой области на фоне сирен воздушной тревоги прозвучал взрыв.
Об этом сообщает украинское издание "Суспильне". Пока не уточняется, какой объект был поражён. Официальные власти региона ещё не комментировали случившееся.
"В Винницкой области был слышен звук взрыва", — сказано в Telegram-канале издания.
В середине августа ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки были поражены объекты украинских войск в Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Черкасской областях. Ударам также подверглись подконтрольная Киеву часть Запорожской области и Харьков.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал наносить точечные удары по целям на Украине во избежание жертв среди гражданского населения.
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