"Суспильне": взрыв прогремел в Винницкой области Украины

В Винницкой области на фоне сирен воздушной тревоги прозвучал взрыв.

Фото: openverse.org

Об этом сообщает украинское издание "Суспильне". Пока не уточняется, какой объект был поражён. Официальные власти региона ещё не комментировали случившееся.

"В Винницкой области был слышен звук взрыва", — сказано в Telegram-канале издания.

В середине августа ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки были поражены объекты украинских войск в Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Черкасской областях. Ударам также подверглись подконтрольная Киеву часть Запорожской области и Харьков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал наносить точечные удары по целям на Украине во избежание жертв среди гражданского населения.