Штурмовики Су-25СМ накрыли ракетами опорный пункт ВСУ у Красного Лимана

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские боевые самолёты Су-25СМ нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорному пункту украинских войск в районе Красного Лимана.

Фото: Openverse

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МО России, СУ-25СМ двигались со скоростью порядка 800 км/ч на предельно малой высоте в 20 метров.

"Лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт украинских националистов пуском авиационных неуправляемых ракет", — подтвердил источник агентства.

По его словам, для атаки использовались осколочно-фугасные боеприпасы, предназначенные для эффективного поражения площадных целей, живой силы и лёгких укреплений.

Ранее экипажи Су-25 Воздушно-космических сил РФ парными пусками уничтожили замаскированные опорники и бронированную технику ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).