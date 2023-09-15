Российские боевые самолёты Су-25СМ нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорному пункту украинских войск в районе Красного Лимана.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МО России, СУ-25СМ двигались со скоростью порядка 800 км/ч на предельно малой высоте в 20 метров.
"Лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт украинских националистов пуском авиационных неуправляемых ракет", — подтвердил источник агентства.
По его словам, для атаки использовались осколочно-фугасные боеприпасы, предназначенные для эффективного поражения площадных целей, живой силы и лёгких укреплений.
Ранее экипажи Су-25 Воздушно-космических сил РФ парными пусками уничтожили замаскированные опорники и бронированную технику ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).
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