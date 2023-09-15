"Суспильне": серия взрывов прогремела в Хмельницкой области Украины

На территории Хмельницкой области Украины слышны звуки взрывов. Власти объявили воздушную тревогу.

Фото: openverse.org

Об этом пишет украинское издание "Суспильне". При этом пока не уточняется, в какой именно части региона произошли взрывы.

"В Хмельницкой области прогремели взрывы", — подчёркивается в Telegram-канале издания.

По предварительным данным, атаке подвергся Староконстантинов в Хмельницкой области. Там расположена ключевая авиационная база носителей крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG, переданных Украине западными странами.

Утром 15 сентября взрыв также прогремел в Винницкой области Украины. В этом регионе звучат сирены тревоги.