WSJ: США отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон отстал от Москвы и Пекина в создании и развёртывании гиперзвуковых вооружений. Кроме того, у Минобороны США нет чёткого плана по дальнейшему размещению такой техники, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Фото: Официальный сайт Кремля

По информации издания, огромная скорость, запуск с большой дистанции и уклонение от большей части средств ПВО — характерные особенности гиперзвукового оружия. Его также можно оснастить взрывчаткой или ядерными боеголовками, сказано в материале.

"У Китая и России есть оружие, готовое к применению. У США — нет", — отмечает газета.

Как подчёркивается в статье, Пентагон ещё не создал подходящую инфраструктуру для испытаний. WSJ уточняет, что Вашингтон хотел развернуть гиперзвуковое оружие в 2023 году, однако столкнулся с проблемами при его разработке.

Ранее военспец Драго Босник назвал российские Су-34, оснащённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", угрозой для ВСУ и НАТО.

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