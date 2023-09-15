Вашингтон отстал от Москвы и Пекина в создании и развёртывании гиперзвуковых вооружений. Кроме того, у Минобороны США нет чёткого плана по дальнейшему размещению такой техники, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, огромная скорость, запуск с большой дистанции и уклонение от большей части средств ПВО — характерные особенности гиперзвукового оружия. Его также можно оснастить взрывчаткой или ядерными боеголовками, сказано в материале.
"У Китая и России есть оружие, готовое к применению. У США — нет", — отмечает газета.
Как подчёркивается в статье, Пентагон ещё не создал подходящую инфраструктуру для испытаний. WSJ уточняет, что Вашингтон хотел развернуть гиперзвуковое оружие в 2023 году, однако столкнулся с проблемами при его разработке.
Ранее военспец Драго Босник назвал российские Су-34, оснащённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", угрозой для ВСУ и НАТО.
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