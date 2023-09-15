Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава Берлинской оперы Маттиас Шульц вступился на Анну Нетребко
В Новосибирске суд оставил в СИЗО подозреваемых в убийстве 15-летней девочки экс-полицейских
Косметологи: выбрать омолаживающую инъекцию поможет только квалифицированный специалист
ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками
Сотрудники ГИБДД больше всего опасаются пьяных и снимающих видео водителей
Актриса Анна Хилькевич посоветовала Погребняк сменить стилиста
WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации
Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем
В Сочи началась встреча главы РФ Путина с лидером Белоруссии Лукашенко

WSJ: США отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия

1:08
Силовые структуры

Вашингтон отстал от Москвы и Пекина в создании и развёртывании гиперзвуковых вооружений. Кроме того, у Минобороны США нет чёткого плана по дальнейшему размещению такой техники, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ: США отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия
Фото: Официальный сайт Кремля

По информации издания, огромная скорость, запуск с большой дистанции и уклонение от большей части средств ПВО — характерные особенности гиперзвукового оружия. Его также можно оснастить взрывчаткой или ядерными боеголовками, сказано в материале.

"У Китая и России есть оружие, готовое к применению. У США — нет", — отмечает газета.

Как подчёркивается в статье, Пентагон ещё не создал подходящую инфраструктуру для испытаний. WSJ уточняет, что Вашингтон хотел развернуть гиперзвуковое оружие в 2023 году, однако столкнулся с проблемами при его разработке.

Ранее военспец Драго Босник назвал российские Су-34, оснащённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", угрозой для ВСУ и НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал»
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у неё дома в Москве.

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками в Москве
Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Последние материалы
ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками
Сотрудники ГИБДД больше всего опасаются пьяных и снимающих видео водителей
Жука Гитлера и бабочку Муссолини могут переименовать в следующем году
Актриса Анна Хилькевич посоветовала Погребняк сменить стилиста
WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации
Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем
В Сочи началась встреча главы РФ Путина с лидером Белоруссии Лукашенко
Включение Фархада Ахмедова в санкционный список было следствием ошибки
Два ребенка пострадали в аварии с КАМАЗом на дороге Калуга — Медынь
Актриса Кристина Асмус рассказала о предательстве близких людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников