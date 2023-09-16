Алёхин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи

Купянск разделяет река, а ВСУ сейчас закрепляются на правобережье Оскола. Враг понимает, что если РФ его успешно форсирует, то сможет развить наступление.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если ВС России зайдут с флангов, боевики попадут в окружение, и встанет выбор — или погибнуть, или уходить за Оскол. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" сказал военный обозреватель Геннадий Алёхин.

"Наша главная проблема состояла в том, что мы заняли Купянск, Изюм и Балаклею, но не сумели там закрепиться. Мы не смогли создать опорные пункты и укрепрайоны. Короче говоря, не смогли подготовиться к обороне. Потому и не закрепились. Вторая проблема состояла в том, что на этом направлении в тот момент у нас было недостаточно сил и средств", — отметил аналитик.

Сейчас армия России пытается на некоторых участках методично поддавливать ВСУ слева и справа. Но пока нет направления главного удара и не создан мощный артиллерийский и танковый кулак. Россия действует очень осторожно, подытожил Алёхин.