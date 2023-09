Купянск разделяет река, а ВСУ сейчас закрепляются на правобережье Оскола. Враг понимает, что если РФ его успешно форсирует, то сможет развить наступление.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.