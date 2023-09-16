Купянск разделяет река, а ВСУ сейчас закрепляются на правобережье Оскола. Враг понимает, что если РФ его успешно форсирует, то сможет развить наступление.
Если ВС России зайдут с флангов, боевики попадут в окружение, и встанет выбор — или погибнуть, или уходить за Оскол. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" сказал военный обозреватель Геннадий Алёхин.
"Наша главная проблема состояла в том, что мы заняли Купянск, Изюм и Балаклею, но не сумели там закрепиться. Мы не смогли создать опорные пункты и укрепрайоны. Короче говоря, не смогли подготовиться к обороне. Потому и не закрепились. Вторая проблема состояла в том, что на этом направлении в тот момент у нас было недостаточно сил и средств", — отметил аналитик.
Сейчас армия России пытается на некоторых участках методично поддавливать ВСУ слева и справа. Но пока нет направления главного удара и не создан мощный артиллерийский и танковый кулак. Россия действует очень осторожно, подытожил Алёхин.
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