В субботу, 16 сентября, утром российские Вооружённые силы нанесли удары по военным целям в Харькове.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Очевидцы рассказывают о пусках русских ракет, также в харьковском небе замечены беспилотные аппараты. Оккупационные местные власти уже подтвердили, что в областном центре было слышно по меньшей мере четыре взрыва.
Какие объекты были поражены, местные власти пока не раскрывают. В Харьковской области и ещё шести регионах Украины слышна сирена воздушной тревоги.
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