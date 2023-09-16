Утренние удары по целям в Харькове: ракеты нашли цель, в небе — БПЛА

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В субботу, 16 сентября, утром российские Вооружённые силы нанесли удары по военным целям в Харькове.

Фото: Openverse

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Очевидцы рассказывают о пусках русских ракет, также в харьковском небе замечены беспилотные аппараты. Оккупационные местные власти уже подтвердили, что в областном центре было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

Какие объекты были поражены, местные власти пока не раскрывают. В Харьковской области и ещё шести регионах Украины слышна сирена воздушной тревоги.