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Российский танкист Широков выманил из укрытия и уничтожил танк ВС Украины

1:22
Силовые структуры

Командир танкового взвода Кирилл Широков рассказал, как он стал приманкой в бою с ВСУ. Эта история приводится в Telegram-канале телеканала "Звезда".

Российский танкист Широков выманил из укрытия и уничтожил танк ВС Украины
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Российский военнослужащий рассказал, что ему было поручено вывести из укрытия танк противника в рамках операции по уничтожению огневой точки, задачу которой поставил командир батальона. Он поделился, что решил взять на себя роль приманки, осознавая, что его экипаж опытнее и более слажен, чем другие. Боец принял решение действовать самостоятельно.

Операция заняла около полутора часов. Согласно плану, его танк должен был привлечь внимание противника, пока пехота обходила его с фланга.

Широков сказал, что их выстрелы мало повредили танк ВСУ, так как он был хорошо замаскирован. Они сделали первый выстрел, и танк противника откликнулся, выпустив снаряд в их сторону.

"Мы нанесли по нему упреждающий удар, незамедлительно в нашу сторону полетел снаряд (…) Пехота при помощи гранатомётов и других различных комплексов поразила этот танк. Сначала у него отказала башня, после чего он покинул свою позицию. А во время отхода врага его догнали и окончательно уничтожили", — раскрыл подробности Широков.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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