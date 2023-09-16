Российский танкист Широков выманил из укрытия и уничтожил танк ВС Украины

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир танкового взвода Кирилл Широков рассказал, как он стал приманкой в бою с ВСУ. Эта история приводится в Telegram-канале телеканала "Звезда".

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Российский военнослужащий рассказал, что ему было поручено вывести из укрытия танк противника в рамках операции по уничтожению огневой точки, задачу которой поставил командир батальона. Он поделился, что решил взять на себя роль приманки, осознавая, что его экипаж опытнее и более слажен, чем другие. Боец принял решение действовать самостоятельно.

Операция заняла около полутора часов. Согласно плану, его танк должен был привлечь внимание противника, пока пехота обходила его с фланга.

Широков сказал, что их выстрелы мало повредили танк ВСУ, так как он был хорошо замаскирован. Они сделали первый выстрел, и танк противника откликнулся, выпустив снаряд в их сторону.

"Мы нанесли по нему упреждающий удар, незамедлительно в нашу сторону полетел снаряд (…) Пехота при помощи гранатомётов и других различных комплексов поразила этот танк. Сначала у него отказала башня, после чего он покинул свою позицию. А во время отхода врага его догнали и окончательно уничтожили", — раскрыл подробности Широков.