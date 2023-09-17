Западные страны готовятся поддержать возможное наступление ВСУ на Крым.
Об этом сообщает политолог Каринэ Геворгян.
"1 сентября окончились учения на территории Грузии, в связи с чем военные суда 20 стран оказались в акватории Черного моря. Они там могут находиться 2 месяца. Пока прошло меньше месяца. Это очень тревожное время", — отметила эксперт.
Она называет тревожным фактом, что американский авианосец "Джеральд Форд" пришвартовался к берегам Анталии, поскольку, когда в 2003 году он тут же пришвартовался, Джордж Буш начал кампанию в Ираке.
Возможно, они создают это напряжение, чтобы облегчить Киеву наступление на полуостров, а недавнее нападение дронами на Крым — разведка боем, подчеркнула Геворгян.
Эксперт не исключает, что сконцентрированные в Чёрном море силы альянса НАТО могут атаковать Крымский мост.
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