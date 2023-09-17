КНДР поставит Российской Федерации около 10 миллионов снарядов калибра 122 и 155 миллиметров.
Об этом сообщил политолог Юрий Баранчик.
Он отметил, что в сделку также входят улучшенные "аналоги" американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии до 400 километров.
"КНДР поставит Москве такие современные и мощные РСЗО, как KN-09. Напомню, система KN-25 Пхеньяном была представлена в 2019 году и может похвастаться дальностью действия — свыше 400 км", — отметил эксперт.
Что получит Северная Корея пока информация не разглашается, но известно, что Ким Чен Ын неравнодушен к истребителям России.
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