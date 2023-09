Погиб полковник Андрей Кондрашкин, известный также под позывным "Дунай" и командовавший 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригадой ВС РФ. Об этом сообщил Александр Ходаковский, заместитель руководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.