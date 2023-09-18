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В зоне СВО погиб полковник ВС РФ Андрей Кондрашкин

Силовые структуры

Погиб полковник Андрей Кондрашкин, известный также под позывным "Дунай" и командовавший 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригадой ВС РФ. Об этом сообщил Александр Ходаковский, заместитель руководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В зоне СВО погиб полковник ВС РФ Андрей Кондрашкин
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам", — написал он в своем telegram-канале.

Подробности его гибели не раскрываются.

Согласно информации, представленной в сообществе "ВДВ. Армия России. Десантный журнал" в социальной сети "ВКонтакте", Кондрашкин родился в 1971 году. Ранее он занимал должность командира 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, награждённой орденом Отечественной войны. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике.

Ранее сообщалось, что российский танкист Широков выманил из укрытия и уничтожил танк ВС Украины.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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