Гагин: ВСУ оттянули в тыл существенную часть войск из района Новодонецкого

Киев вывел в тыл большую часть украинской группировки из района Новодонецкого в ДНР, заявил советник врио руководителя республики Ян Гагин.

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Он сообщил о безуспешных "мясных штурмах", которые были устроены украинским командованием для своих же военных. По его словам, ВСУ понесли большие потери на фоне активной обороны ВС России. Советник также обратил внимание на снижение активности украинских подразделений у Новодонецкого.

"ВСУ вынуждены были оттянуть в тыл существенную часть войск с этого направления", — пояснил он в беседе с ТАСС.

Ранее Гагин рассказал, как российские военные уничтожили первый британский танк Challenger 2. Он отметил, что ВС РФ целенаправленно "охотились" за этой техникой. В конечном итоге танк был загнан в засаду на Запорожском направлении, уточнил советник.